L'Italia trionfa ai Golden Globe grazie a Laura Pausini magnifica interprete e autrice della migliore canzone originale: Io sì (Seen), motivo portante del film Netflix di Edoardo Ponti La vita davanti a sé e frutto della collaborazione tra la cantante, Diane Warren e Niccolò Agliardi. Il Globe, assegnato dalla Hollywood Foreign Press, accorcia la distanza di Laura dall'Oscar: il suo brano, già nella shortlist, ha buone chance di ottenere la nomination il 15 marzo. Intanto, domani sera, la cantante lo eseguirà al Festival di Sanremo. «È lì che è iniziata la mia carriera. E ogni volta che ci torno sono emozionata come la prima volta», confessa.

Il premio? «Lo dedico all'Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni... mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È il risultato di un lavoro fatto da noi tutti con il cuore. È un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano». Inquadrata in casa davanti al pianoforte bianco, ha aggiunto: «Non me lo aspettavo! Non lo avevo nemmeno mai sognato! Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che meritano di essere visti...». L'emozione si vede tutta: «Mi esplode il cuore, non mi sono mai abituata ai premi (ha già un Grammy e 4 Latin Grammy, ndr). Mi presento in luoghi lontani dalla mia terra ma ho sempre l'Italia addosso. Già è stato un premio grandissimo il fatto che sia stata scelta la versione in italiano della canzone per accompagnare il film nel mondo».

Quanto a Sofia Loren, struggente protagonista di La vita davanti a sé: «È un esempio, ce la invidiano in tutto il mondo. È un'italiana che ha lasciato il segno ed è amata da tutti. Le sue scelte artistiche sono sempre state ponderate, ha rappresentato la donne in modo diverso e meraviglioso. Sono felice che abbia scelto me per dare voce all'importante messaggio del film». Laura aveva già frequentato il cinema, con la canzone One more time per il film Le parole che non ti ho detto interpretato da Kevin Costner. Ma questa volta, spiega, «ho partecipato dall'inizio al progetto, lavorando fianco a fianco con Warren e Ponti che mi ha aiutato a cogliere tutte le sfumature della storia».

E le altre statuette? Conferme, esclusioni, polemiche per l'assenza di neri tra gli 87 votanti (ma sono stati premiati gli afroamericani Daniel Kaluuya e John Boyega), un red carpet virtuale che ha spinto le star collegate da casa a postare sui social i propri abiti da sera, battute e inquadrature irrituali hanno scandito i Golden Globe dell'era covid, consegnati da remoto con una cerimonia bicoastal condotta da Amy Poehler e Tina Fey rispettivamente da Los Angeles e New York.

Nomadland, Leone d'oro a Venezia, è risultato il miglior film drammatico e il Globe della regia è andato a Chloé Zhao, prima donna premiata a 37 anni dalla vittoria dell'autrice di Yentl Barbra Streisand che ha twittato: «Era ora». Soddisfazione è stata espressa sul risultato da parte della Biennale. A bocca asciutta Mank e Promisign Young Woman. Tra le commedie ha trionfato Borat 2: il mattatore Sacha Baron-Cohen, incoronato come attore brillante, ha scherzato ringraziando «la giuria di tutti bianchi» e ha rivelato: «Trump sta ricontando i voti sostenendo che molti sono morti». Un Globe postumo è andato a Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom. «Se lui fosse qui ringrazierebbe il Signore e il suo team», ha dichiarato commossa la vedova Taylor Simone Ledward. Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) ha vinto come attrice drammatica, Rosamund Pike (I care a lot) per la commedia. Jodie Foster, migliore non protagonista per The Mauritanian, era in pigiama con la moglie Alexandra Hedison e il cane Ziggy. In platea sonnecchiava Al Pacino (in corsa per The Hunter ma sconfitto) e Jane Fonda, premio Cecil B. De Mille, ha esortato i giurati «ad essere più inclusivi».

Tra i film stranieri, il favorito Un altro giro (Druk) di Thomas Vinterberg è stato battuto da Minari di Lee Isaac Chung, di origine sudcoreana. Soul è il miglior catoon. Le serie: Netflix porta a casa la vittoria di The Crown (premiati anche gli interpreti Emma Corrin, Josh O' Connor e Gillian Anderson), la statuetta per Schitt's Creek e un paio di riconoscimenti per La Regina degli scacchi, tra cui quello per la protagonista Anya Taylor Joy.

Gloria Satta

