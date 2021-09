Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SORPRESAE sul red carpet, a sorpresa, sfilò la musica. Consumati da paia di Louboutin i tappeti rossi della Mostra del Cinema oggi sono diventati il palcoscenico per l'omaggio dal vivo a Ezio Bosso in occasione dell'anteprima del documentario Le cose che restano in Sala Grande. In scena il Quartetto Arrigoni, in rappresentanza del Festival musicale di Portogruaro, che ha proposto Rumba verso il buco, pagina per quartetto d'archi composta...