«La sorpresa di Kate con il nostro tailleur»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIO«Sarei dovuta essere una farmacista. Mi sono laureata e sono andata a specializzarmi negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi - racconta Nicoletta Spagnoli - Ma a volte il destino prende strane curve che non sempre si comprendono e non si sa dove portano. Mio padre Lino mi chiamò in azienda e iniziai una gavetta da disegnatrice. Fu subito una grande passione. Per tre anni timbrai il cartellino proprio come tutti, ma poi, nel 1986, con la sua morte improvvisa dovetti assumere l'incarico di amministratore delegato: non potevo...