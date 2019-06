CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SORPRESACon qualche ritardo ma alla fine la giuria della nuova edizione di X Factor, la tredicesima, è stata rivelata, destando non poca sorpresa. Confermati la solidissima Mara Maionchi, per la settima volta, e alla conduzione per il nono anno consecutivo Alessandro Cattelan, entrato a far parte anche della squadra autori. Per il resto, il rinnovo è totale: Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta (che ha avuto la meglio su Achille Lauro). INOPPORTUNOQuest'ultimo è di sicuro il nome più divisivo. Il trapper di Sesto San Giovanni, 26 anni,...