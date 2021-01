LA SORPRESA

Altro che frenatori. Non si tratta di essere dei nostalgici. I motori termici, soprattutto il diesel, possono avere un ruolo fondamentale nella transizione energetica, una fase indispensabile che ci porterà alla mobilità totalmente carbon free. Alcuni, addirittura, sono in grado di pulire l'atmosfera, emettendo alla scarico un'aria più pulita di quella dell'ambiente. Quando avverrà il completo abbandono dei carburanti fossili? Quasi tutti sostengono nel 2050. In molti, però, sia politici che costruttori, ipotizzano il cambio generazionale nel 2040. E, i più innovatori, sostengono addirittura che un colpo decisivo varrà assestato nel 2030. Sia come sia, il futuro è già scritto. Non c'è ragione di remare contro il progresso. Quando tutti gli aspetti verranno sistemati, saranno troppi i vantaggi dei veicoli elettrici per avere dei dubbi che non manderanno definitivamente in pensione le invenzioni di Otto e Diesel che, per oltre un secolo, hanno monopolizzato il palcoscenico dell'auto. Tanti plus, nessuna penalizzazione. Sia dal punto di vista del rispetto ambientale sia da quello prestazionale, della sicurezze e del comfort.

NIENTE STRAPPI

Ma la locomotiva deve procedere alla sua velocità, senza strappi e, tanto meno, salti nel buio. Accelerando oltre il dovuto, si rischia di mettere in crisi la fasce più deboli del mercato che mal digeriscono i repentini aumenti di prezzo necessari per retribuire una tecnologia più sofisticata. E poi c'è l'industria che merita respiro perché non tutti i costruttori sono della start up come il fenomeno Tesla.

C'è un network di fabbriche che opera da decenni e, oltre a produrre quasi cento milioni di veicoli termici l'anno, dà lavoro a milioni di persone. A prestare attenzione alle fughe in avanti recentemente sono arrivati prestigiosi warning. In Oriente ha preso la parola Akio Toyoda, numero uno di Toyota in rappresentanza della Jama, la potente associazione dei costruttori giapponesi.

Nella vecchia Europa gli ha fatto eco Franz Fehrenbach, presidente del Consiglio di Sorveglianza Bosch. I due sono al di sopra di ogni sospetto. Oltre che per il prestigio personale, per il ruolo chiave delle loro aziende nella corsa all'elettrificazione. Tokyo e Berlino, con parole diverse e lingue differenti, hanno detto più o meno la stessa cosa. Il consiglio spedito ai politici, di non mettere il carro davanti ai buoi poiché si potrebbe inceppare uno dei settori cardine dell'economia globale, è arrivato forte e chiaro. Nel 2020 l'impennata delle auto con la spina ha fatto faville. La Tesla ha guadagnato quasi l'800% in borsa e ora l'azione vola verso i mille dollari e la capitalizzazione verso i mille miliardi. La scorsa settimana, in due giorni, ha guadagnato quasi trenta miliardi. Anche i dati di vendita del mercato italiano, uno dei più impermeabili alle vetture a batterie per una vistosa carenza dei punti di ricarica, parlano chiaro.

SCOSSA AL MERCATO

Nell'ultimo mese dell'anno le vendite delle vetture a benzina sono diminuite del 40%, quelle a gasolio del 37%. Le Gpl e metano rispettivamente del 23% e del 13%. Un pianto. Contemporaneamente le full electric sono cresciute del 778% e le plug-in del 803%, raggiungendo insieme una quota dell'11,2% delle vendite totali, mentre il diesel è sceso al 25,8%. Un'accelerata imbarazzante che può creare qualche scompenso.

Veniamo al punto. È vero che boicottare al più presto le auto termiche e, in particolare le diesel, è solo un vantaggio? Probabilmente no. Anzi, quasi sicuramente no. Oltre a tutto quello che abbiamo detto sopra è evidente che, con lo scenario attuale, ci sono già alcuni clienti che sono elettrico-compatibili. Obiettivamente, però, ce ne sono tanti altri che, specialmente nella Penisola, se acquistassero un'auto elettrica si andrebbero a cacciare in un mare di guai.

Ecco, è qui la questione: chi ha necessità di un'auto termica non deve essere penalizzato con un'ingiusta eco-tassa o trattato come un diverso, quasi un appestato. Un errore sciocco. Queste auto a combustione sono assolutamente eccellenti, soddisfano ampiamente tutti i requisiti omologativi e sono un formidabile supporto per accompagnare la transizione.

Resta del tutto inspiegabile come nella Capitale, nei giorni di limitazione del traffico, non possano circolare le diesel Euro 6 immatricolate il giorno stesso.

GLI STORICI BRAND

Una battaglia senza senso perché il motivo per il quale sono mandate alla forca è in realtà un loro fiore all'occhiello. Ci sono dei diesel di ultima generazione che emettono meno sostanze inquinanti delle vetture a benzina e poi il periodo di lockdown ha dimostrato che ci sono pochi legami fra le polveri sottili e il traffico automobilistico. A dare una mano a fare chiarezza su una cosa che era già limpidissima, ci hanno pensato due storiche case tedesche sulla scena dalla fine dell'Ottocento e impegnate fino al collo nella decarbonizzazione. Da una parte la Mercedes, dall'altra la Bosch. Le multinazionali di Stoccarda hanno rispettivamente messo a disposizione le vetture e l'apparecchiatura necessaria per effettuare un test su strada per verificare i livelli di emissioni nelle effettive condizioni di utilizzo.

ORGANISMO INDIPENDENTE

I test sono stati effettuati in tre fra le principali città della Penisola (Roma, Milano e Torino) in altrettante tornate diverse, in mezzo al traffico dell'ora di punta. La Stella ha schierato tre vetture con motorizzazioni diverse, un benzina (Classe B 160), un diesel (Classe A 200d) e una ibrida plug-in a gasolio (Classe C 300 de EQ-POWER). La più grande azienda di componentistica del pianeta ha fornito il dispositivo PEMS (Portable Emission Measurement System) in grado di misurare in marcia, con assoluta precisione, le quantità di NOx (Ossidi di Azoto) e PN (numero di particelle di Particolato) emesse dalle vetture. L'effettuazione del test è stata affidata agli specialisti della Business Unit Automotive di CSI (organismo di verifica di conformità) del gruppo IMQ, considerata un'eccellenza nel Continente nel campo della sperimentazione e testing dei veicoli. La stessa unità è l'unica italiana ad avere l'autorizzazione EuroNCAP e GreenNCAP. Alcuni risultati emersi potevano essere prevedibili dagli addetti ai lavori. Altri sono sorprendenti per gli stessi specialisti e forniscono materiale su cui lavorare ai decisori politici chiamati a regolare il traffico con provvedimenti che si ripercuotono direttamente sulla pelle dei cittadini automobilisti. La mobilità fa parte della libertà individuale.

Su tutti i test RDE (Real Drive Emissions) effettuati emerge che le sostanze inquinanti sono sempre abbondantemente inferiori a quelle previste per legge. Nelle prove di 90 minuti ciascuna si è evidenziato che gli NOx sono rimasti sotto un ventesimo di quelli consentiti, mentre il PN, nell'ipotesi peggiore, non ha raggiunto la metà della quantità tollerata.

IL FATTORE DI SCOSTAMENTO

Anche il fattore di scostamento (Conformity Factor), introdotto dalle nuove normative in modo che non ci siano più le enormi differenze di prima fra verifiche sui banchi a rulli per l'omologazione e i reali test su strada, ha fatto sgranare gli occhi. È ammessa una differenza del 50% (prima era di decine di volte), ne è stata misurata una di appena il 3%. Altra sorpresa non di poco conto è che il diesel, in tutti i test, ha ottenuto risultati assoluti migliori del benzina pur se, come abbiamo detto, restano entrambi con facilità entro i confini stabiliti. Un ultimo dato, quello che fa riflettere di più. Anche per avere un'idea delle sostanze che respiriamo in città e non certo per causa dei diesel di ultima generazione. In condizioni particolarmente critiche per il particolato (dietro un vecchio veicolo a gasolio o in galleria) la qualità dell'aria aspirata dal motore è fino a 2.000 volte peggiore di quella emessa allo scarico della B 200 de. Non è un gioco, una vettura del genere in una delle nostra città svolge il ruolo di filtro per la pulizia dell'aria. È forse ora di rivedere certi infondati pregiudizi. Le amministrazioni locali dovrebbero far girare pagandole certe auto che invece vengono bloccate, magari sostituite da altre benzina più vecchie e inquinanti decine di volte di più.

Giorgio Ursicino

