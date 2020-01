La soprano trevigiana Dotto: «Un'occasione straordinaria»

L'INTERVISTA

Come si prepara un concerto di Capodanno in diretta su Rai 1? Con una sonora dormita. Ecco la ricetta di Francesca Dotto, 32 enne soprano trevigiano, ieri alla Fenice. Bella, sorridente, il soprano trevigiano sembrava a proprio agio in un contesto che ha fatto tremare le vene ai polsi anche ai più grandi.

Alla fine il cuscino è stato davvero un alleato prezioso?

«Abbastanza, nonostante i tappi, il Veglione degli altri l'ho sentito eccome! Ma l'adrenalina mi ha aiutato ieri a tenere, nonostante le poche ore di sonno».

Come avete scelto il repertorio?

«È stato deciso in collaborazione con la Rai. Ma devo dire che esigenze tv ed esigenze musicali si sono sposate bene per quel che mi riguarda. Ho cantato il Valzer di Musetta, poi la cabaletta Sempre Libera dal I atto di Traviata, il Quartetto Bella Figlia dell'amore da Rigoletto, l'invocazione finale di Liù in Turandot e l'immarcescibile Brindisi. Ero abbastanza rilassata, mi è piaciuto cantare tutto. Lavorare con il maestro Chung poi è stato un piacere enorme. Basta entrare nel suo flusso: e tutto sembra semplice e coerente».

È stata scelta dopo nomi come Maria Agresta e Nadine Sierra, protagoniste gli scorsi anni. Cosa passa per la testa prima di entrare in mondovisione?

«Ero consapevole dell'importanza del ruolo, ma è successo tutto al momento giusto. Anni fa non sarei stata in grado di reggere la tensione. Per fortuna ho cantato cose molto rodate e mi sentivo davvero a casa, con orchestrali e artisti del coro. Non ho sofferto. Si, certo, c'è un momento di brivido, ma poi si dimentica. E ci si lascia prendere dal piacere di quel che si fa».

Ha vinto anche la sfida dell'eleganza con tre abiti diversi. Il primo color petunia, il secondo bianco e l'ultimo aveva un voile nero. Come li ha scelti?

«In base all'ordine e ai personaggi. Sono stati creati per me dall'atelier Oui Chéri di Treviso. Tre abiti molto diversi, uno dedicato a Musetta, più frivolo ed appariscente, poi il pizzo bianco per Violetta e Gilda e infine il voile nero per Liù e di nuovo Traviata. Volevo sentirmi bene per quello che dovevo andare a interpretare. Ringrazio l'atelier che mi segue da tempo e non mi delude mai. E, insieme, abbiamo scelto gli orecchini coordinati di Elisa Bressan».

Cosa si sente di dire a questo teatro che le ha dato importanti occasioni?

«Come ho avuto modo di ripetere anche nei giorni scorsi, io sono profondamente grata al maestro Ortombina per la visibilità che mi ha dato affidandomi questo concerto. Una vetrina unica, che ho cercato di meritarmi con fatica e serietà. Dopo il concerto le sue parole sono state preziose. Mi ha detto che è stato felice di avermi su quel palco. È un'occasione importante per me».

Che anno sarà il 2020 per Francesca Dotto?

« Chiudo un 2019 ricco di debutti. L'anno prossimo riprenderò i ruoli Liù, Borgia e Traviata e avrò un bel debutto a Copenaghen sempre con Violetta»

Elena Filini

