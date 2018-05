La sonata ritrovata di Vivaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTATrovata una nuova sonata di Antonio Vivaldi. Un'altra, si potrebbe dire, perché le sorprese riservate dal Prete Rosso sono continue. Questa sonata per due violini e basso continuo è stata individuata a Pisa da un musicista, Carlo Ipata, che la eseguirà in prima mondiale il 30 agosto, sempre a Pisa in apertura del Festival toscano di musica antica. La composizione si trova all'interno di un notevole fondo con musiche che vanno dal Seicento al primo Ottocento, proprietà di una famiglia nobiliare pisana che vuole restare...