LA SOLUZIONEVENEZIA Conto alla rovescia (forse) per il tema delle grandi navi da crociera. Ancora tre giorni e poi finalmente si conoscerà che cosa ha in mente il ministro Danilo Toninelli per Venezia e il futuro del settore della crocieristica, in stallo dal 2012. Secondo l'interpretazione autentica dei collaboratori del ministro, questi ha in mente di estromettere (nel medio-lungo periodo) le navi dalle parti interne della laguna per portarle in mare aperto o, al limite, a ridosso delle bocche di porto. Poche, quindi, le soluzioni...