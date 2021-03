LA SOLUZIONE

Se piove o nevica usiamo in genere scarpe con la para, con il sole calziamo quelle con la suola. E per le nostre automobili? In questo caso il cambio-scarpe, ovvero pneumatici, è un po' più complicato: richiede una sosta dal gommista al cambio di stagione. Via le gomme estive, avanti con le invernali. E viceversa. Il pit-stop migliora la sicurezza (spazi di frenata, tenuta in curva) e la durata delle calzature delle nostre automobili. Questa soluzione richiede però l'acquisto di un doppio treno di gomme e l'incombenza del cambio stagionale. Non tutti, dunque, soprattutto tra i possessori di city-car o crossover e berline usate prevalentemente in città e in regioni non alpine, sono propensi al doppio treno di pneumatici. E allora? Allora la soluzione alternativa è rappresentata dalle All Season, gomme buone per tutte le stagioni e per percorrenze medie non superiori a 25.000 km/anno.

IL FIOCCO DI NEVE

In realtà sono invernali riconoscibili dalla specifica marcatura con il simbolo di un fiocco di neve in una montagna stilizzata a tre cime, ma adattate anche all'uso estivo grazie a uno specifico trattamento dei materiali gommosi e del battistrada.

La loro diffusione è in crescita, con percentuali passate, in Europa, dal 3% al 14% tra il 2014 e il 2020 e una previsione di toccare quota 20% nel 2025. Gli italiani secondo dati elaborati da Pirelli - sono tra i più assidui fruitori di All Season, con una quota del 22% (alla pari con i tedeschi).

È in questo scenario che arriva sul mercato il nuovo cinturato Pirelli SF2. Prende il posto dell'All Season Plus, rispetto al quale a parità di auto e di condizioni ambientali - riduce gli spazi di frenata di 3,5 metri su asciutto e di 2 metri su bagnato, con il 10% di acqua espulsa in più (14,2 litri al secondo). E ancora: anche in presenza di neve le performance del nuovo pneumatico migliorano rispetto al precedente, con la riduzione dello spazio di frenata, a parità di velocità, di circa un metro. Altri pregi dichiarati sono il contributo alla riduzione di consumi ed emissioni (grazie alla ridotta resistenza al rotolamento) e la silenziosità: 2 decibel meno del precedente cinturato All Season Plus e 0,9 db meno dei migliori concorrenti. Quanto basta per rendere questa gomma ideale anche per le auto elettriche (con la specifica funzione Elect) e per allungare la vita delle scarpe della propria auto addirittura del 50%.

BATTISTRADA ADATTIVO

Disponibile in 65 misure, fra i 15 e i 20 pollici, il nuovo pneumatico riesce ad assicurare questi rendimenti grazie al battistrada adattivo, ovvero capace di adeguarsi alle diverse stagioni, e dunque alle temperature, alle condizioni meteo e al conseguente stile di guida. Tra i valori aggiunti ci sono inoltre la disponibilità delle tecnologie Seal Inside e Runflact, che consentono di proseguire la marcia anche in caso di forature e di mantenere stabile l'auto in caso di perdita di pressione (per 80 chilometri, senza superare gli 80 km/h). Tutto ciò vale la pena ricordarlo gode della certificazione di enti prestigiosi come TÜV SUD e DEKRA.

Sergio Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA