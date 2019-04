CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La solitudine più trascurata? Riguarda i malati, dopo le dimissioni dall'ospedale. Con rare eccezioni, il/la paziente non viene aiutato nella convalescenza con indicazioni chiare e un'assistenza mirata. Nel foglio di dimissioni si scrive quello che ha avuto, non quello che dovrà fare per ottimizzare il recupero. Con costi enormi sul fronte salute, per esiti dolorosi, evitabili con tempestive terapie anche domiciliari; per recuperi incompleti nelle funzioni degli arti e nella postura, con esiti permanenti; per effetti collaterali, di...