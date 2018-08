CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La solitudine non è solo dei numeri primi, è molto più diffusa. Il progresso tecnologico, paradossalmente, ha accresciuto il senso di isolamento: viviamo nella società più connessa che sia mai esistita sulla terra, ma per molti è come essere immersi in una sorta di vuoto cosmico, dove l'unico faro è il computer con la vita virtuale che ne consegue.É il caso dei tre giovani protagonisti de Le vite potenziali (Mondadori editore), il romanzo d'esordio di Francesco Targhetta, insegnante trevigiano di lettere non ancora quarantenne, partito...