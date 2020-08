La società umana vive di scambi commerciali, in altri termini di flussi che la attraversano. In epoca moderna i flussi sono consistenti e in continuo e frenetico sviluppo e ben si capisce la grave situazione che si crea quando una qualsiasi evenienza li venga a disturbare o peggio ad interrompere. È ciò che stiamo vivendo con la comparsa del Covid 19 e la sua diffusione nel mondo intero. Sappiamo che la nostra società, da sempre, si fonda essenzialmente su due tipi di flussi: uno fisico, costituito dal movimento delle merci, l'altro umano, costituito dalle persone in movimento.

Il flusso fisico ha conosciuto in questi ultimi decenni una mutazione profonda. Non solo per l'allargamento territoriale del commercio ma anche per la sua natura, per le tipologie di beni in movimento. Nelle precedenti globalizzazioni i flussi commerciali erano costituiti essenzialmente da materie prime, poi in seguito, nel secondo dopoguerra, con il sorgere e svilupparsi del consumismo, sono stati i prodotti che hanno sempre più alimentato i flussi. Si voleva godere delle novità che provenivano dai paesi che li producevano. Successivamente per la ricerca di economie, in uno spazio globale, si è arrivati alla frantumazione del prodotto in tanti componenti fabbricati in giro per il mondo opportunamente assemblati in prodotti finali. Viviamo oramai l'epoca delle catene del valore che collegano tra loro le unità produttive di vari paesi.

Il coronavirus e la sua diffusione nel mondo intero ostacolano se non addirittura bloccano questo flusso con le gravi conseguenze che stiamo osservando. È dapprima successo in Cina con il blocco di molte aziende che ha impedito la realizzazione delle fasi finali della catena globale del lavoro dove si scaricano le produzioni occidentali, Italia compresa, per le lavorazioni di assemblaggio e di basso valore aggiunto. Con il diffondersi della pandemia nel mondo intero casi come questo si sono replicati. Come se non bastasse, anche la logistica mostra grosse difficoltà complicando la vita delle imprese tanto nelle spedizioni quanto nella ricezione di prodotti e materiali.

Il secondo flusso è quello delle persone che si è in grande misura dilatato, grazie anche allo sviluppo dei mezzi di trasporto, a partire dall'aereo oramai di largo impiego. Non solo persone che si muovono per lavoro, per esigenze di vita, ma anche per piacere, per godere il mondo. Una statistica recente stimava in oltre un miliardo le persone oggi in movimento. L'attuale emergenza sanitaria ha inciso pesantemente sul turismo. Si parla di riduzioni significative, così vale per le prenotazioni alberghiere. In questo comparto si colloca anche il flusso di visitatori per partecipare a fiere e a manifestazioni folkloriste e culturali.

Nella nostra società opera anche un altro flusso che, invece, è in grande spolvero, quello dei beni intangibili. È un mercato fatto di contenuti, dati, software, diritti di proprietà intellettuale. La Zoom, l'azienda leader nella fornitura di servizi di videoconferenza, pur generando qualche problema di sicurezza, ha segnato un aumento assai rilevante nella sua capitalizzazione. La digitalizzazione, fattore tipico della globalizzazione, ha subito una accelerazione senza precedenti. Il coronavirus dopo la sua augurabile sconfitta con il vaccino ci lascerà quindi una globalizzazione fondata sui servizi e sul mercato globale degli intangibili. Ma anche il movimento delle persone dovrebbe riprendere alla grande: almeno lo speriamo!

