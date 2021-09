Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Il Covid è sempre lì, in agguato, e - inutile dirlo - non c'è da stare tranquilli. Ieri il bollettino giornaliero di Azienda Zero ha evidenziato che nell'ultima rilevazione riferita a mercoledì scorso, Venezia è la stata la provincia in Veneto col maggior numero di contagiati: 123, per la precisione, pari a più di un quarto del totale di 530 nuovi positivi in 24 ore registrati a livello regionale, davanti a Padova...