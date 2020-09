LA SFURIATA

Si potrebbe dire che è coerente visto che a Sutri, cittadina del Viterbese di cui è sindaco, Vittorio Sgarbi ha vietato la mascherina, prevedendo multe a chi la indossa senza necessità. Al Lido, però, la multa da 400 euro rischia di prenderla proprio lui visto che all'interno della cittadella della Mostra del cinema, comprese le aree esterne, c'è l'obbligo di tapparsi naso e bocca. Sempre. Cosa che spesso Sgarbi non fa. E se sabato scorso ha fatto arrabbiare l'attrice Sara Serraiocco durante la cerimonia del Premio Kinéo per non aver mantenuto le distanze di sicurezza, l'ultima sfuriata è stata nei confronti del responsabile della sicurezza davanti al Palazzo del Casinò.

È successo giovedì, in occasione della prima del film Extraliscio, diretto dalla sorella Elisabetta Sgarbi, quando il critico d'arte ha sbraitato contro il responsabile del sistema di sicurezza che gli aveva ricordato di mettersi la mascherina. «Faccio quello che voglio» si è messo a urlare Sgarbi, che comunque ha ubbidito e si è tirato su la mascherina. Ma non in silenzio: insulti e offese al responsabile della sicurezza.

Qualche ora dopo, parlando con l'agenzia di stampa AdnKronos, il critico ha tentato di minimizzare: «Ma quale lite, era una gag con un mio vecchio amico che si occupa della sicurezza alla Mostra. Ho fatto Sgarbi che faceva la caricatura di Sgarbi. E qualcuno ci è cascato in pieno». In realtà non era per niente una gag, gli insulti non erano concordati, le offese nemmeno. Ed è Sgarbi ora a rischiare denuncia e multa. Sul sito del gazzettino.it il video esclusivo. (al.va.)

