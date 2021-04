Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFILATAQuesta pandemia qualche momento di sole ce lo consegna, soprattutto con la scelta dei luoghi dove far sfilare le collezioni, lontani dalla sede collettiva che veniva utilizzata sia a Parigi che a Milano come a New York, oggi impedita dalle condizioni pandemiche che hanno vietato assembramenti e spettacoli con presenza di pubblico. Prendiamo ad esempio l'ultima sfilata di Celine, firma di prestigio di Francia - il cui logo si ispira...