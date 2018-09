CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFILATAMANTOVANon c'è giorno che innovazione e tecnologia non ci facciano sentire un po' più vecchi, a volte inadeguati: tutto avanza, tutto cambia, tutto corre a velocità a volte insostenibili, soprattutto per gente d'una certa età, che coltiva valori demodé come il Ricordo e la Nostalgia, magari affidandosi a vecchie foto ingiallite, filmati in bianco e nero, libri impolverati, garage pieni di cianfrusaglie. Ma ci sono - lasciateci dire per fortuna - anche occasioni per rivivere il passato in diretta, dal vivo, come se il tempo si...