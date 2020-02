L'EVENTO

Sfilare toccando il cielo con un dito. È successo durante la Mt. Everest Fashion Runway, quella che è stata definita dal Guinness World Record la sfilata a più elevata altitudine della storia. Realizzata in collaborazione con Save the Earth sul Kala Patthar, in Nepal, a 5643 metri di altezza, il defilé ha rispettato tutte le restrittive richieste del Guinness dei primati, che ha mandato un suo referente da Londra per fare da testimone all'evento, fortemente voluto dal brand nepalese Kasa per testimoniare concretamente l'impegno ambientale del sistema fashion.

IL TREKKING

La particolarità dell'iniziativa è che i 18 modelli che hanno partecipato al catwalk provenienti da tutto il mondo, hanno affrontato un trekking verso il monte Everest, partendo il 17 gennaio dalla città nepalese di Lukla, per raggiungere Kala Patthar, la magica cornice della sfilata che si è svolta il 26.

Tra i partecipanti alla spedizione fashion anche due italiani, Alessandro Egger, modello e attore, coinvolto dall'amico Manuel Scrima, artista e fotografo di moda che per una volta ha fatto il modello. «È stata l'esperienza più difficile della mia vita - ha detto Scrima - Abbiamo incontrato tempeste di neve e di vento a temperature glaciali, camminato e scalato per dieci giorni senza poter fare una doccia, in mancanza di ossigeno, e siamo arrivati a dormire a -35 gradi».

Durante il viaggio i modelli hanno anche ripulito il percorso dalla spazzatura. «È servito a dimostrare che si può visitare l'Everest senza inquinare, anzi rispettando l'ambiente in tutto e per tutto». Il marchio che ha sfilato, Kasa, ha presentato in quota la sua collezione realizzata in materiali naturali interamente sostenibili e biodegradabili come il feltro, cashmere e lana di yak.

V. T.

