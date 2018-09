CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA Un banco di prova eccezionale per testare sul campo l'effettivo coordinamento delle forze di polizia per combattere la guerra hi tech al terrorismo internazionale. Sia sul fronte di eventuali attacchi per così dire tradizionali, sia su quello delle aggressioni informatiche.È l'altra faccia, quella nascosta, della Mostra del Cinema di Venezia, ma accesa e vigile 24 ore su 24 senza interruzione alcuna. Stiamo parlando della cosiddetta Soil, acronimo che sta per Sala operativa interforze Lido che dal 1. settembre alla mezzanotte...