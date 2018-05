LA SFIDA VENEZIA I risultati sono frutto dell'impegno delle persone. Alcune sono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA I risultati sono frutto dell'impegno delle persone. Alcune sono sempre presenti, taciturne, timide, ma senza di esse lo sport della voga andrebbe a morire. Ieri, dopo dicennove anni di sudore ai remi, in gara non c'era il gigante Martino Vianello, da San Piero in Volta, da sempre compagno di Andrea Bertoldini. Martino lascia da vincitore, più volte bandierato nelle ultime edizioni del circuito comunale. Di questo abbandono, Martino non ha lasciato trapelare nulla ma a lui andrebbe tutto l'onore del mondo del remo per i tanti...