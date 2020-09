LA SFIDA

La sfida al Fico più grande del mondo non è stata vinta, ma il record l'altro ieri - è stato sfiorato. Rispetto alle 1.200 porzioni previste, infatti, sono state circa 1.000 le porzioni distribuite dagli amici del Gruppo di Sterpo, presenti in Castello, a Udine, in occasione di Friuli Doc 2020, evento giunto alla 26. edizione. In ogni caso, resta la soddisfazione di averci provato, dicono, di aver raggiunto il gradimento di un numero così elevato di persone. La cottura di formaggio, patate e cipolla, gli ingredienti tradizionali del frico, una delle pietanze simbolo da sempre della gastronomia tradizionale friulana, era iniziata verso le ore 18 di sabato scorso. Il taglio del gigantesco piatto tipico è stato fatto, poco dopo le 19, dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini sulle note di: O ce biel cjscjel a Udin, suonata dalla banda di Lavariano al termine del concerto che si era tenuto sul piazzale. Del resto già questo è un risultato straordinario, basti pensare alle circostanze che a più riprese avevano messo in forse lo stesso svolgimento della manifestazione. Una decisione (quella di non fermarsi) che aveva suscitato alla vigilia qualche perplessità e qualche polemica.

Ieri, sempre in Castello, nel vicino stand di Lavariano, dalle ore 11.30, un casaro ha poi fatto esattamente quello che è il suo mestiere: lavorare il latte per produrre il formaggio. Anzi, meglio, la cagliata, visto che per arrivare al formaggio vero e proprio c'è bisogno di un minimo di tempo di stagionatura. Una prelibatezza offerta gratuitamente a chi ha voluto assaggiarla e anche qui il gradimento non è mancato..

Felici anche i volontari del Comitato della sagra della patata di Godia che hanno presentato, in esclusiva per Friuli Doc 2020, la loro focaccia di patate rosse. Una creazione culinaria dello chef stellato (e compaesano) Emanuele Scarello de Agli Amici di Godia (due stelle Michelin) che ha unito le famose e prelibate patate udinesi con le altre eccellenze Dop della regione: il formaggio Montasio e il prosciutto di San Daniele, tre consorzi e un grande cuoco friulano che si sono riuniti per realizzare una pietanza estremamente golosa. Anche questa, ovviamente, andata a ruba, nonostante la giornata decisamente estiva che ha reso bollente il centro di Udine.

