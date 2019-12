LA SFIDA

Esaurita dopo un ventennio abbondante l'avventura del Piatto del Natale, da quest'anno Il Gazzettino e la delegazione di Venezia Mestre dell'Accademia Italiana della Cucina hanno focalizzato la sfida culinaria annuale esclusivamente sugli Istituti Alberghieri, già coinvolti in realtà da tre anni, riservando l'ormai storico contest di fine anno agli allievi delle classi quinte, sia per la cucina sia per il servizio. Aperta a tutte le scuole alberghiere, la sfida ha visto quest'anno la partecipazione di un nutrito gruppo di istituti che, dopo aver presentato le rispettive ricette alla giuria di qualità, presieduta da Franco Zorzet, delegato per Venezia Mestre dell'Accademia, si sono sottoposti alla Prova del Cuoco - che ha avuto luogo all'istituto Alberini di Lancenigo di Villorba (Tv) -, ovvero la realizzazione pratica delle proposte culinarie. Ogni squadra era composta da due giovani aspiranti cuochi assistiti, oltre che dai rispettivi insegnanti, anche dai cuochi-giudici, che li hanno supportati e incoraggiati nelle varie fasi della preparazione.

LA GARA

Nel contempo un'altra squadra, composta anche questa da due allievi, simulava un servizio in tavola: portata e descrizione dei piatti, mescita del vino e descrizione dello stesso. La somma dei voti espressi dalle due giurie (quella che assaggiava i piatti e quella che valutava il servizio) ha alla fine portato alla classifica finale. Il concorso, negli ultimi due anni, ha focalizzato la sua attenzione anche sul servizio in sala, elemento spesso trascurato eppure fondamentale nel successo di un ristorante a qualsiasi livello. A trionfare, nella classifica complessiva, data dalla somma dei punteggi di cucina+servizio, è stato l'istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto (Tv), davanti ai padroni di casa dell'Alberini (campioni in carica), mentre al terzo posto si è classificato lo Jacopo da Montagna di Montagnana (Pd). I ragazzi del Beltrame hanno proposto I colori del Natale nel viaggio del gusto, ricetta (un primo a base di pasta) ideata e preparata da Fabiana Casagrande e Lisa Martin; i secondi classificati anche in questo caso due ragazze, Teresa Famoso e Camilla Monaco - si sono presentati con Due sardine e una castagna; infine, il piatto classificato al terzo posto era Da Padova a Modena passando per Vicenza, di Mattia Frison ed Emma Pernechele.

LE PREMIAZIONI

A completare il team di ciascun istituto due allievi impegnati nel servizio in sala: per il Beltrame sono scesi in campo Sara Cirigliano e Matteo Trentin; per l'Alberini i due addetti alla sala erano Nicolas Lemesin e Giorgia Narder; per lo Jacopo da Montagnana, la sfida è stata affrontata da Ilenia Alberti e Luca Lorenzetto. Visto l'eccellente servizio di sala, specialmente per la componente Sommelier, del team vincente, l'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, rappresentata nell'occasione dal Delegato per Treviso Giampaolo Breda, ha deciso di premiare i due studenti con un corso sommelier di primo livello, e con libri tematici il secondo componente. All'équipe vincitrice vanno quattro posti alla Summer School di ALMA, (cucina e sala).

AL FEMMINILE

Da sottolineare la netta prevalenza rosa nei team clasificatisi ai primi tre posti: in cucina ben 5 componenti su 6 fra i team classificati, erano ragazze, mentre nel settore servizio la quota femminile erano la metà, 3 su 6, con un totale di 8 ragazze su 12 fra i tre primi classificati.

I professori che hanno portato alla sfida i team premiati sono Daniele Ciliberti e Giuliana Bortolas (Beltrame); Vito Francesco Salvador e Sonia Bressan (Alberini); Vincenzina Vianello (Montagnana). Alla finale hanno partecipato anche il Pietro d'Abano di Abano Terme, il Musatti di Dolo e il Medici di Legnago. La premiazione avrà luogo nel corso di un pranzo di gala in programma sabato 18 gennaio 2020 all'Alberini nel corso del quale il menu sarà strutturato attorno ai piatti finalisti, oltre ad antipasto e dessert a cura degli allievi dell'Alberini e al panettone vincitore del concorso di cui parliamo in questa stessa pagina. Nell'occasione collaboreranno con Il Gazzettino e l'Aic anche i sommelier dell'Ais: Cecchetto di Tezze sul Piave, Ornella Bellia di Pramaggiore, Bonotto di San Polo di Piave.

