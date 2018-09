La sfida di Cottarelli: «Basta parolacce, sono fuori moda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROIl turpiloquio è come il fumo: nuoce gravemente alla salute. Non del corpo, ma della mente. Un tempo era prerogativa delle classi sociali più basse e specialmente degli uomini, oggi fiorisce sulla bocca di tutti, adolescenti, bottegai, illustri professori e rappresentanti del gentil sesso. Ed è responsabile della società infelice e litigiosa in cui viviamo.LA TEORIACome possa essere tanto pernicioso ce lo spiega un polistrumentista e compositore cremonese Mario Cottarelli (fratello dell'economista Carlo), che non è uno scienziato,...