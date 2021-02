JESOLO

Un turismo lento per riempire i periodi di bassa stagione. Confapi Jesolo, la Confederazione italiana della piccola e media industria, lancia la propria ricetta e pensa a un progetto che coinvolga il litorale e l'entroterra puntando fino al Cadore. Per rilanciare il turismo locale, Confapi ha deciso di promuovere nei prossimi mesi un programma articolato di itinerari didattico-formativi alla scoperta delle tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche delle eccellenze produttive e paesaggistiche del territori.

A CHI SI RIVOLGE

Un'offerta turistica pensata soprattutto per famiglie, che comprenda tour nei percorsi ciclabili e visite ai siti di interesse storico. Un turismo lontano dalla masse, utile caso per allungare la stagione tra primavera e autunno. Il progetto è già stato ribattezzato In viaggio e ha già trovato la collaborazione dei Comuni di Jesolo, Venezia, Oderzo, Valdobbiadene e Selva di Cadore, che diventeranno le mete principali dei tour. In questo modo saranno promosse delle visite di prossimità, aprendo le porte a siti d'interesse culturale e naturalistico, nonché alle realtà produttive venete di eccellenza. Il tutto cercando di coinvolgere un pubblico di turisti dai 50 anni in su, sfruttando le giornate infrasettimanali e prolungando la stagionalità.

LUOGHI DA RISCOPRIRE

«Il settore del turismo commenta Roberto Dal Cin, presidente di Confapi Jesolo e vicepresidente di Confapi Venezia - così importante e strategico per il nostro territorio, è stato tra i più colpiti dal Covid-19, tuttavia il dato dei mesi centrali estivi, con i nuovi turisti italiani registrati, per lo più pendolari, credo sia un punto di partenza anche per la stagione alle porte. L'impossibilità di viaggiare e il desiderio di riscoprire i luoghi di prossimità hanno permesso di avvicinare una nuova clientela, che dovrà essere fidelizzata e incentivata a tornare con il contributo di tutti. Oggi più che mai è necessario che pubblico e privato lavorino in sinergia. In questo contesto il nostro progetto ne è la concreta testimonianza».

Per lo sviluppo e la concretizzazione degli itinerari sarà fondamentale la collaborazione tra le aziende e settore pubblico. «Quando pensiamo al prossimo futuro conclude Dal Cin - ci attendiamo dal governo, in modo particolare dal neo ministro Garavaglia, delle certezze, pur nelle difficoltà del periodo. Gli operatori son pronti a fare la loro con responsabilità, fiducia e voglia di ripartire».

Giuseppe Babbo

