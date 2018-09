CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SERIE TV«Quello che fai tu lo faccio io»: è l'inizio dell'amicizia per la vita di Elena Greco e Lila , le due protagoniste della quadrilogia di Elena Ferrante che ora si potrà leggere al cinema, o meglio in televisione a partire da novembre su Raiuno. Gli otto episodi, diretti da Saverio Costanzo, condensano in altrettante ore le centinaia di pagine dei quattro romanzi della scrittrice sulla cui identità le certezze sono destinate a svanire. Operazione improba affidata alle mani di due esperti sceneggiatori, Francesco Piccolo e Laura...