Quando le cose vanno bene, e la prima serata di Sanremo è andata benissimo con gli ascolti, è facile mettere a punto la macchina. Amadeus riconquista la centralità nel Festival di Fiorello, Fiorello continua a giocare al disturbatore autorizzato da Amadeus. Così lo showman siculo mantiene la promessa della vigilia e si veste da... Maria De Filippi, scende la scala, bacia il direttore di Rai1 Coletta, prenota un'ospitata da Barbara D'Urso «insieme al Ken umano», prova a superare la vergogna di «restare per sempre in questi abiti grazie a Techetè», imita la conduttrice di C'è posta per te, chiacchiera con lei al telefono. Quando c'è lui sul palco lo spettacolo ha una naturalezza figlia dei grandi varietà di un tempo, dell'orgoglio di essere pop, popular e popolare. Fiore, o Ciuri, o Saro, chiamatelo come preferite, voleva fare il ballerino e balla, voleva fare il cantante e canta, La classica canzone di Sanremo è una parodia-pastiche che ricorda quelle di Elio e le Storie Tese: «Non è detto che chi arriva ultimo a Sanremo non avra successo, guarda Vasco Rossi». E, ancora: «Nel 1995 il vincitore annunciato arrivò quinto e si chiamava Fiorello».

Nulla di trascendentale, ma le gag impaginano una gara non esaltante. La scaletta è interminabile, ma capace di tenere insieme i giovani, a cui offre un cast ringiovanito, e il pubblico più maturo di Rai1, magari attratto dalle presenze seniores fuori gara. Vuoi mettere il karaoke a casa con i Ricchi e Poveri che tirano fuori dal baule degli evergreen La prima cosa bella, Che sarà (e Fiore prova ad insinuarsi tra di loro), Sarà perchè ti amo e Mamma Maria? Vuoi mettere Massimo Ranieri che duetta con Tiziano Ferro («senza questa tua canzone non sarei qui») Perdere l'amore, canzone vincente del 1988 e seconda per notorietà nella storia del Festival solo a Nel blu dipinto di blu? Certo, i presunti campioni in gara finiscono per fare da contorno alla telemaratona, però godono di una platea sterminata, poi ogni tanto, se non funziona la canzone, ci pensa qualche trovata. Elettra Lamborghini torna a twerkare, a scuotere il suo famoso lato B, altro che Musica (e il resto scompare). Pelù rispolverà la grinta da rocker nonostante la canzone, Tosca dà lezioni di classe, Rancore rappa con ardore, come Junior Cally, che affronta l'Ariston e la giuria demoscopica dopo le feroci polemiche.

Nella narrazione «inclusiva» e buonista adottata c'è spazio per il ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del suo 62esimo compleanno, per Emma D'Aquino e Laura Chimenti che mostrano un volto più intimo e privato rispetto a quello da giornaliste del Tg1, per la storia di Paolo Palumbo, il ventiduenne affetto di Sla che si era iscritto tra i Giovani di Sanremo e si ritrova superospite. Ranieri canta anche un inedito Mia ragione, Gigi D'Alessio festeggia i vent'anni di Non dirgli mai all'Ariston e in piazza Marconi. Sabrina Salerno scollata come quando era un manifesto nelle camerette di tutti gli adolescenti italiani si scatena con Boys boys boys.

E stasera, con le cover di brani che hanno fatto la storia del Festival, arriva Benigni, sembra con un intervento di 40 minuti, rigidamente top secret l'argomento. Ma anche Georgina Rodriguez: con o senza Ronaldo in platea? Di campioni dello sport, comunque, ne abbiamo già visto uno, il tennista Nole Djokovic, Fiorello gli ha fatto intonare «Terra promessa» ed ha palleggiato con lui, Peccato solo che si vada lunghi, lunghissimi, si releghi le canzoni a contorno dello show. Tra i Giovani Fasma e Marco Sentieri, da Casal di Principe, si aggiungono a Leo Gasmann e Tecla Insolia, che domani si giocheranno la finale. La classifica dei big, ancora una volta sorprendente, arriva a notte fonda, anzi fondissima. Perché Sanremo e Sanremo, festival televisivo prima che canoro.

Federico Vacalebre

