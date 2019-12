LA SERATA

Conclusa giovedì notte, al Teatro Casinò, la maratona di Sanremo Giovani, ultima fase delle selezioni per le Nuove proposte del Festival 2020. Amadeus ha fatto il punto (ha conquistato 2,3 milioni di spettatori, 13% di share) sul suo Sanremo. Davanti a lui, i manager Lucio Presta e Gianmarco Mazzi, che lo stanno affiancando in questa avventura. Finora si è sempre dimostrato diplomatico nel saper gestire i problemi, ma sa che dopo la fuga di notizie degli ultimi giorni (Jovanotti sì o no, Benigni che si autoinvita, la polemica di Al Bano che voleva la gara e invece sarà ospite) è importante dare un segnale.

E lui lo fa annunciando le prime conferme, a partire da Tiziano Ferro in tutte le serate, che proprio ieri è tornato il primo posto della classifica con il nuovo album Accetto miracoli («Sanremo e numero 1: giornata pazzesca», ha commentato su Twitter). «Tiziano canterà, perché nella vita fa questo», anticipa. La trattativa, per la verità, è andata in porto nelle ore precedenti alla diretta dei Giovani: «Sono uno che pressa molto, prima di andare in onda l'ho chiamato e gli ho chiesto: Posso dire che ci sarai tutte le sere?. Mi ha detto sì», racconta Amadeus. Cosa ci si deve aspettare dal cantautore di Latina? Omaggi alla canzone italiana (in passato, proprio a Sanremo, ha reinterpretato Mi sono innamorato di te di Tenco), le sue hit o esibizioni da crooner come il duetto con Fiorello a Viva RaiPlay di qualche giorno fa su Jingle Bell Rock? Lo staff del cantautore fa sapere che non se ne è ancora parlato: i due si incontreranno dopo le vacanze di Natale. A proposito di Fiorello. Lo showman da settimane lancia indiscrezioni e semina indizi sugli ospiti prima degli annunci ufficiali del padrone di casa: «Lo conosco da 35 anni», dice Amadeus, «e so che sta preparando sorprese. Ho letto che potrebbe venire con la sua Edicola. Sono sicuro che all'Ariston ci sarà. Gli ho detto: Sei libero di fare ciò che vuoi. Dopo Natale gli racconterò il Festival che sto mettendo in piedi e lui deciderà cosa fare e quando».

Se Amadeus è convinto della presenza dello showman siciliano, lo è meno di quella di Jovanotti, candidato come ospite dallo stesso Fiorello: «Non ci sarà», assicura lo staff di Lorenzo. Il motivo? A inizio febbraio andrà a fare un viaggio in bici in Perù: «Non ho mai confermato né smentito la sua presenza. Quando Fiorello e Jova mi hanno chiamato, ero l'uomo più felice del mondo. Poi siccome Lorenzo ha bisogno di riposare, non mi ha dato conferma», precisa Amadeus, «ho letto la notizia, mi dispiace. Se mi verrà a trovare sarò contento. Altrimenti rispetterò la sua decisione. A Sanremo bisogna venirci con la gioia di esserci. E Lorenzo evidentemente ha un progetto diverso». Sulle dieci donne che potrebbero affiancarlo sul palco dell'Ariston il conduttore non si sbottona: «Mi piacerebbe averne due a sera, di diverso genere ed età e con storie diverse. Ci sono già polemiche: qualcuno ha scherzato sulle 10 ragazze per me. Se ne scelgo due sono poche, se ne scelgo due a sera non va comunque bene», scherza. «Ci stiamo lavorando, se non ho la certezza di chiudere la trattativa, mi sembra brutto dare nomi. Presto arriveranno».

Quando gli viene detto che tra le otto Nuove Proposte ci sono poche donne (Gabriella Martinelli con Lula e la 15enne Tecla Insolia), Amadeus risponde: «Hanno presentato meno pezzi rispetto agli uomini. E questo capita anche tra i big. La qualità è più importante della quantità. Alle donne, comunque, auguro di fare la stessa carriera di Laura Pausini e Giorgia». E per chiudere aggiunge: «Mi auguro che tra tutti loro possano esserci i nuovi Ramazzotti e Mahmood. Ho scelto in base all'emozione. Se poi ci sono testi importanti, tanto meglio. Questi ragazzi dicono cose intelligenti». Il prossimo appuntamento è quello del 6 gennaio, quando saranno annunciati i nomi dei 22 big: tra le novità che circolano con insistenza nelle ultime ore, Morgan in duetto con Bugo e il trio Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.

Mattia Marzi

