LA SERATARide il Leone d'oro di Venezia ed è la risata folle e triste del Joker di Todd Philips con uno straordinario Joaquin Phoenix che sul palcoscenico della Sala Grande si inchina davanti al pubblico, ringrazia in italiano e, chissà, già guarda alla notte degli Oscar come tante volte è capitato a chi l'ha preceduto qui in laguna. Fosse stato per la giuria, la sua performance («Disumana» per Paolo Virzì, «Fantastica» per Mary Harron) avrebbe meritato un premio a sé, ma il regolamento non consente doppioni: chi prende il Leone...