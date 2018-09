CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SERATALa mia passione per il vino oggi compie quarant'anni: è questo lo slogan che caratterizza la serata in programma dopodomani in via Santuario, a Monteortone di Abano Terme (Pd), nel Chiostro San Marco. I quarant'anni di passione per il vino sono quelli di Gianni Lazzaretto, un passato da eccellente calciatore, ottimo centrocampista in serie B e in serie C, e poi una lunga traversata nel mare del suo secondo amore, quello per l'enologia. Dalle 10,30 del mattino alle 19,30, sarà una giornata intera di chiacchiere, confronti, ricordi e...