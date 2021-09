Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SERATADa quanti anni mancava la papera della madrina? «Scusate, sono emozionata, scusate», ripete Serena Rossi dal palco della Sala Grande, avvolta in un pizzo color cipria che la fa sembrare una bambolina. Ha appena rivolto un pensiero al popolo afghano quando si blocca, come se non ricordasse più le parole del discorso, mentre sullo schermo scorre la traduzione in inglese per gli ospiti stranieri. È un attimo, gli spettatori in Sala...