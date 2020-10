LA SERATA

Come si diventa campioni. Affermazione di principio - ma può essere anche un'utile domanda - il titolo della settima edizione del Premio eccellenze d'impresa 2020, presentata ieri al Teatro Manzoni di Milano con una passerella di top manager che guidano le migliori aziende in Italia. L'evento organizzato con il patrocinio della Borsa e nato dalla collaborazione fra GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi Sgr.

I PRIMI

Vincitore Assoluto per tradizione, innovazione e sostenibilità, è Caffè Borbone, l'azienda fondata da Massimo Renda, «uno dei principali player italiani nel settore del caffè porzionato, capsule e cialde compatibili» che da due anni ha come partner finanziario Italmobiliare di Carlo Pesenti. A loro, anche la targa Crescita e Sostenibilità, una delle quattro categorie del Premio. «Stare qui, in questo preciso momento storico ed economico - commenta Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare -, è una grande soddisfazione. Tanta la mia ammirazione per Massimo, imprenditore che ha perseguito i suoi obiettivi con coraggio. Ammiro tutti gli altri imprenditori italiani. Per fare azienda oggi bisogna essere abili, fare scelte con serietà e prontezza, puntando a sostenibilità e al digitale». L'azienda ha registrato una crescita esponenziale (+36% annuo) «con un prodotto tradizionale come il caffè, in un territorio particolare, come Napoli. Il caffè è alchimia strana - dice Renda sul palco del Manzoni - Per vincere bisogna puntare alla qualità e mantenere una prospettiva a lungo termine». Per la serie, «si può essere innovativi anche nel settore tradizionale. Importante è digitalizzare. Non è un caso che l'industria 4.0 è stata la rivoluzione più grande del settore», dice Marco Fortis vicepresidente Edison.

TECNOLOGIA

Sul palco gli altri premiati. Per la categoria Innovazione e Tecnologia, il premio è andato a Lincotek, (Turbocoating) l'azienda di turbine industriali per il settore biomedico e aviazione. «Siamo una nicchia che punta all'innovazione e all'alta tecnologia», dice Winfried Schaller, ceo di Lincotek. A Carel Industries, gruppo leader nella fornitura di soluzioni per il controllo dei sistemi di condizionamento per applicazioni industriali e commerciali, va la targa per l'Internazionalizzazione. Il loro punto di forza? «La diversificazione geografica, che ha favorito rapidità di reazione e resilienza», ha commentato Francesco Nalini, amministratore delegato. Nella categoria Start-up, premiata Kineton, azienda servizi di ingegneria avanzata. In giuria, Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana), Gabriele Galateri di Genola (presidente di Assicurazioni Generali) Patrizia Grieco, (presidente del Montepaschi), Marco Fortis, (vicepresidente della Fondazione Edison), e Luisa Todini, (presidente di Todini Finanziaria Spa).

I CONSIGLI

«Avete visto cosa è capace di fare l'Italia?». Luigi Consiglio, Presidente di GEA-Consulenti di Direzione, esorta il teatro per presentare Campioni d'Italiail manuale che - analizzando i comportamenti di 10mila imprese italiane identifica le leve dell'eccellenza e i fattori chiave in grado di aumentare il valore dell'equity di un'azienda nel lungo termine: imprenditore alla guida, ricerca, internazionalizzazione, strategia competitiva e grado di operatività. «Non è vero che da noi non ci sono aziende eccellenti. Coraggio imprenditoriale, ottima leadership e management competente fanno sì che sono i campioni che sostengono l'economia italiana». «Il momento è difficile, ma bisogna andare avanti - chiude Urbano Cairo, presidente di Rcs media Group - ci aspettano tempi duri, ma dobbiamo credere di potercela fare».

Rita Vecchio

