CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SERATABellezza, rigore formale, sensibilità estetica. Non una cucina, un'arte, un vino che vogliono stupire, semmai un piatto, un'opera, un sorso che mettono in moto il nostro pensiero per tuffarlo nella riflessione, di testa, di pancia, di cuore: è questo il manifesto di Up! Art serata fra vino, cibo e (molta) arte, in programma domani sera, a partire dalle 19,30, negli spazi di Cucina Madre, a Carpesica di Vittorio Veneto (Tv), organizzato da Le Vigne di Alice, Cucina Madre e Bellenda, fra alta cucina e una selezione di giovani artisti...