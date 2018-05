CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La sera del 21 Dicembre del 1988 una bomba esplose all'interno di un Boeing 707 della Pan Am, decollato poco prima da Londra e diretto a New York. L'aereo si spezzò in due, e parte della fusoliera con novanta tonnellate di carburante precipitò sul villaggio di Lockerbie, in Scozia, creando un enorme cratere e una scossa sismica rilevata in tutta Europa. Morirono 270 persone, compresi undici abitanti del paese dove erano caduti i frammenti. Fu la più grave tragedia aerea dovuta a un attentato. I residui del relitto, e la famosa scatola nera,...