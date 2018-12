CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Il 18 gennaio 2013, quasi sei anni fa, l'ex ufficiale dei vigili urbani G.P., ora in pensione, cadeva in calle Goldoni (foto), inciampando in una buca del cantiere aperto per la posa di nuove tubature del gas davanti all'hotel Bonvecchiati. Nella caduta il vigile si era rotto il malleolo e per quella frattura, adesso, la ditta che stava svolgendo i lavori è stata condannata dal tribunale civile di Venezia a versare 17.715,64 euro di risarcimento danni sul conto corrente del vigile in pensione. Il motivo? È la sentenza del...