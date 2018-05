CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZA VENEZIA È trascorso troppo tempo dai fatti contestati e, di conseguenza, il reato non può più essere perseguito. La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedere a carico di Statis Tsuroplis, l'ex presidente di Ames, che nel 2015 era stato condannato, in primo grado, a tre anni di reclusione per il reato di corruzione commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, oltre a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e alla confisca di 20 mila euro, pari alla mazzetta che la Procura gli contestava...