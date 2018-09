LA SENTENZA Bill Cosby esce dall'aula di tribunale in manette. La sentenza decisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABill Cosby esce dall'aula di tribunale in manette. La sentenza decisa per l'attore 81enne da un tribunale della Pennsylvania è dai tre ai 10 anni in una prigione statale. L'ex papà buon della tv Usa era stato condannato nei mesi scorsi per aggressione sessuale nel 2004 nei confronti di Andrea Constand, una ex dipendente della Temple University. E quella di oggi è la prima sentenza penale in un caso di molestie nell'era del #metoo, ma anche il punto più profondo di una spirale che ha inghiottito l'attore un tempo venerato per la...