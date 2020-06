TEATRO

Antonella Questa e Gianmarco Busetto, Francesco Colella e Nora Fuser, Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo. Sono alcune delle voci che Anna Tringali e Giacomo Rossetto hanno invitato all'edizione 2020 dell'Antiche Mura Teatro Festival a Cittadella (info www.antichemurateatrofestival.com). Il progetto, nato per valorizzare la cinta muraria medievale (che quest'anno celebra gli 800 anni dalla fondazione) attraverso il teatro accessibile a tutti, è infatti confermato nel post-Covid19 e pur con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normative sulla salute pubblica.

IL CALENDARIO

Per poco meno di un mese dal 6 a 28 luglio Cittadella sarà dunque fucina culturale nell'area a nord di Padova, all'insegna del confronto tra generazioni diverse. Accanto al festival dedicato alle Mura, infatti, torna anche la costola Luoghi Comuni Festival: quattro serate tutte dedicate al Veneto, quello della tradizione e di quello di oggi, tra autori classici che hanno reso la regione famosa e drammaturghi contemporanei che ne raccontano l'attualità. «Attraverso il mezzo teatrale la comunità potrà ritrovare la propria unità, il sentire comune, il sano bisogno dello stare assieme rimarca la direzione artistica - Luoghi Comuni non è però solo teatro, dato che prima di ogni spettacolo ci sarà il salottino alternativo: uno spazio di confronto, scambio e approfondimento con ospiti ogni volta diversi pronti a dialogare con il pubblico in un'atmosfera informale».

STORIE E RACCONTI

Il programma di Antiche Mura Teatro Festival (nel teatro all'aperto allestito in Campo della Marta) si apre il 6 luglio con La scuola non serve a nulla di e con Antonello Taurino, proseguendo il 13 luglio con Zigulì con Francesco Colella, il 20 luglio con Svergognata di e con Antonella Questa e chiudendosi il 27 luglio con 9841/Rukeli di e con Gianmarco Busetto. Il percorso dei Luoghi Comuni vede invece protagonisti Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo con Quel veneto di Shakespeare il 7 luglio, Giacomo Rossetto in Malabrenta il 14 luglio, Marta De Santis, Giuseppe Savio e Marco Tizianel con Otello srl il 21 luglio e si chiude il 28 luglio con Cuor di Sandra Mangini interpretato da Eleonora Fuser. Per tutti gli eventi l'ingresso è ad offerta libera. Nel Salottino Alternativo saranno invece ospiti Carlo Migotto, Viviana Carlet e Morena Faverin del Lago Film Fest, Guido Ostanel della casa editrice BeccoGiallo, Don Gigi Tellatin prete antimafia, imprenditori e manager del territorio, operatrici e operatori nel mondo del sociale.

Giambattista Marchetto

