Ad emergere negli strati compatti di cenerite, lo scorso 7 gennaio, era stato un piccolo elemento in ferro. La forma era particolare. Un indizio chiave. Lasciava intuire la presenza di una biga, qualcosa che evocasse un mezzo di trasporto per le strade di Pompei. L'entusiasmo degli archeologi era già in fermento. Poi, lentamente, nei giorni successivi, sono riaffiorate le varie parti. Il puzzle si ricomponeva sotto gli occhi entusiasti dell'équipe. Non era una biga, ma un carro. Un esemplare rarissimo. Elegante e complesso. Raffinato nella decorazione a rilievo con scenette erotiche di ninfe e satiri in amplessi appassionati, ma anche con tracce di cuscini e funi. E sofisticato nel sistema meccanico che metteva in connessione le quattro grandi ruote. Rinvenuto miracolosamente integro, salvo dai crolli tragici dell'eruzione e sopravvissuto alla mano di tombaroli senza scrupoli che in passato avrebbero trafugato un esemplare simile poi sparito. Stava lì, a sei metri di profondità, in un ambiente porticato vicino alla stalla dove già nel 2018 erano riemersi i resti di 3 cavalli di cui uno riccamente bardato. Chissà che non aspettasse di trainare proprio quel carro da parata destinato ad un'aristocratica cerimonia di nozze. Suggestioni su suggestioni a Pompei, che echeggiano momenti familiari prima della furia del Vesuvio in quell'ottobre del 79 d.C. Siamo nella villa suburbana di Civita Giuliana, un'area subito fuori dalle mura della città, splendida tenuta di epoca augustea, da tre anni al centro di una vasta campagna di indagini e restauri da parte del parco archeologico, condotti con la Procura di Torre Annunziata e i carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale, per arginare bande di tombaroli.

Non a caso, il ministro Dario Franceschini ha annunciato che: «Proprio il tema del contrasto ai traffici di beni culturali sarà al centro del prossimo G20 cultura che si terrà a Roma». Evento in programma a maggio, se l'emergenza Covid lo permette. «A Pompei sono stati ritrovati in passato veicoli per il trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti a Villa Arianna, ma niente di simile al carro di Civita Giuliana», dichiara Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, e direttore pluriennale del sito che da una settimana è passato sotto la guida di Gabriel Zuchtriegel. «Per l'Italia è un unicum - dice l'archeologo - Potrebbe trattarsi di un Pilentum, ossia un antico carro cerimoniale usato dalle élites». L'ipotesi è che potesse essere usato per condurre proprio la sposa nel nuovo focolare domestico. Il tema amoroso d'altronde avvolge l'intero manufatto. Lo dimostrano la sequenza di medaglioni in stagno lavorati a rilievo e applicati sul supporto di bronzo, per puntellare il retro e le fiancate del carro, composte da pannelli lignei dipinti in rosso e nero e lastre di bronzo. Qui sfilano figure di amorini, ma soprattutto scenette di coppie di satiri e ninfe impegnate in appassionati amplessi. Nozze imminenti, dunque, o appena celebrate. Anche questa seconda ipotesi è allo studio degli archeologi.

Sulla cenere indurita rimossa da uno dei due sedili sono state ritrovate impronte di spighe di grano. Figura simbolica che potrebbe far pensare al culto di Cerere, che a Pompei veniva onorata insieme a Venere, e quindi alla presenza nella villa di una sacerdotessa di questi culti. Più semplicemente potrebbe alludere ad un augurio di fertilità: «Le spighe sul sedile potrebbero essere l'indizio di un matrimonio celebrato da poco o che era pronto per essere celebrato». Lo scenario dello scavo resta di grande suggestione. L'ambiente infatti appare come un portico a due piani, aperto su una corte scoperta.

Il ritrovamento di questi giorni riapre quindi il mistero sui proprietari di questa grande villa costruita alle porte di Pompei. Il sito indagato era già salito all'onore delle cronache lo scorso novembre quando ha restituito le impronte dei due corpi umani di cui sono stati ricostruiti i calchi con tecniche all'avanguardia. Rimasti sepolti nella trappola mortale della furia del Vesuvio in quelle ore tra il 24 e il 25 ottobre del 79 d.C. quando Pompei venne devastata in ondate piroclastiche. Resti umani e tessuti organici in due impronte di disperazione: un uomo di circa quarant'anni avvolto ancora nel suo mantello di lana, e un ragazzo forse di appena diciotto anni, in tunica, probabile schiavo. Ma aveva già fatto parlare di sè nel 2018 per la stalla, dove sono venuti alla luce i resti di quei tre cavalli, uno dei quali sontuosamente bardato, pronto, sembrava, per mettersi in cammino. Senza parlare dell'affresco con graffito il nome della piccola Mummia, forse una bimba di casa, emerso su un altro muro, sempre a poca distanza. Soddisfatto il ministro Dario Franceschini: «Il ritrovamento del meraviglioso carro di Pompei è una scoperta di grande importanza scientifica, ma è anche un successo importantissimo nella lotta al traffico di opere d'arte».

