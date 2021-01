LA SCOMPARSA

Una vita dedicata al giornalismo, una passione che coltivava fin da ragazza e un sogno che ha saputo trasformare in realtà diventando la prima donna giornalista assunta in un quotidiano del Veneto. È morta sabato notte Vittoria Magno, la decana dei giornalisti, una vita professionale trascorsa a Il Gazzettino. Aveva compiuto 90 anni il 14 agosto scorso. Ligure di nascita ma trevigiana di adozione, ha sempre abitato in centro a Treviso, ma da metà agosto era alla residenza per anziani Casa Mia di Dosson dove è spirata serenamente non avendo in atto alcuna patologia. Lascia la sorella Irene e i nipoti Francesca, Luisa, Luigi e Giorgio. Mentre, nel gennaio del 2009 aveva perso l'altra sorella, Clelia.

CHI ERA

Vittoria Magno era nata a Diano Marina, in Liguria, ma giunse da giovane a Treviso quando il padre si occupò dei lavori del cavalcavia della stazione ferroviaria. Terminati gli studi si avvicinò al giornalismo in tempi eroici, quando non esistevano computer, e-mail e telefonini ma solo l'ausilio del fax. Ha svolto l'intera carriera al Gazzettino, fino alla pensione, con grande passione, impegno, professionalità e spirito di intraprendenza. Dalla redazione di Treviso, passò poi a quella +++++centrale a Mestre.

Ma, oltre all'impegno per la carta stampata, è stata tra i fondatori di Radio Treviso Alfa, e quando ancora macinava articoli si decise a impegnarsi per la categoria, all'interno dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e del sindacato. È sempre stata disponibile con tutti i colleghi e omaggiata dall'ordine con il Premio alla carriera, un riconoscimento alla sua attività e all'impegno profuso per la divulgazione dei valori della professione.

Al Gazzettino di Treviso si occupò di cronaca, raccontando la città, la sua trasformazione e crescita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi cronaca bianca e politica, sempre presente alle riunioni del consiglio comunale. Si occupò anche di cultura, arte, spettacoli e moda ricoprendo anche il ruolo di inviata speciale. Un settore, quest'ultimo, che amava particolarmente pur essendo lei lontana dalle frivolezze del mondo di tendenza della moda. Una giornalista a tutto tondo, una maestra per molti giovani che ha sempre trattato da chioccia insegnando loro il difficile mestiere e la professionalità. Una sua grande passione fu poi la gastronomia, è stata membro dell'Accademica della cucina italiana, delegazione di Treviso, tanto da essere stata insignita con il distintivo d'argento.

IL RICORDO

Raggiunta la pensione è stata vice presidente del gruppo dei pensionati del Veneto e notevole è stato il suo impegno nel volontariato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Molti gli attestati di cordoglio dei colleghi e di chi ha avuto modo di conoscerla. Il governatore del Veneto, Luca Zaia così la ricorda: «In un'epoca dove la professione giornalistica è sempre più rosa, l'esempio di Vittoria Magno è destinato ad essere ricordato come un modello. Amava sempre ricordare che era la prima donna veneta iscritta all'albo professionisti dell'Ordine dei Giornalisti. È sempre stata una pioniera e la prima donna assunta al Gazzettino aprendo la strada a tante colleghe che oggi animano con passione e professionalità la nostra informazione». Prosegue Zaia: «Era la decana del Veneto e firma storica del Gazzettino dimostrando grandi capacità professionali oltre che nella cronaca, nell'arte, nella cultura, nell'enogastronomia unita all'eleganza e alla moda. Quando le donne erano perle veramente rare in tutti i settori si impegnò nel Sindacato Giornalisti dimostrando il suo spirito di servizio». «Non posso dimenticare - conclude il governatore - la sua presenza fino a tarda età all'ospedale di Treviso come volontaria a servizio dei degenti, dimostrando ulteriormente il suo spessore umano».

Michele Miriade

