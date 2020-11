LA SCOMPARSA

«Quanto abbiamo giocato assieme. Facevamo lunghe passeggiate e ogni tanto, quando c'erano da saltare le pozzanghere lui mi dava la mano. Ma solo per saltare, e io non vedevo l'ora che ci fosse la prossima pozzanghera». Ora Clarice Allegrini, detta Clari morta serenamente ieri, a 96 anni, nella sua casa veneziana di San Pantalon, quelle passeggiate continuerà a farle in compagnia del suo amico di infanzia, Mario Rigoni Stern, lo scrittore asiaghese, scomparso nel 2008, che per lei prese una cotta quando erano giovanissimi, ma che poi il destino, pur continuando i legami di amicizia, ha portato su strade diverse. Lui che si sposò con Anna; lei si legò al pittore Armando Pizzinato, dopo un breve, precedente matrimonio. «Lei e Rigoni Stern - racconta Giuseppe Mendicino, che allo scrittore ha dedicato qualche anno fa una corposa biografia - si erano conosciuti giovanissimi. A poco a poco Rigoni Stern non riuscì a nascondere il suo sentimento. La figura di Clari si trova nelle opere maggiori dello scrittore come Quota Albania e Il Sergente della neve (con alcuni paragrafi dedicati a Clari che in sede editoriale Elio Vittorini decise di censurare...). È stata senz'altro una donna importante per lui». Mendicino aggiunge: «Una donna fiera, colta e curiosa. Sorridente nonostante i dolori e le avversità che ha dovuto sopportare».

IL RICORDO

Un legame che, però non si è mai trasformato in una relazione vera e propria. Lo raccontò la stessa Clari al Gazzettino nel decennale della scomparsa di Rigoni Stern nel 2018: «L'affetto, il rapporto tra me e Mario - raccontò -, questa cosa insomma è nata da bambini. Ma non ci siamo mai dati nemmeno un bacio. L'unica cosa fisica è stata una carezza che mi ha fatto sui capelli, mentre scendevamo dalle scale dell'appartamento dove stavo con la mia famiglia. Precedevo Mario e quella leggera carezza sui miei capelli ho fatta finta di non sentirla». Ma al di là dell'amicizia con Rigoni Stern, Clari Allegrini diventò la compagna di un grande artista come Armando Pizzinato. Con lui condividerà il resto della sua vita fino alla sua morte avvenuta a Venezia nel 2004. Per lui, non è stata solo la compagna, ma anche la sua musa ispiratrice e la protagonista di molte opere realizzate dall'artista friulano.

CON PIZZINATO

Ed infatti, Clari donna di grande charme, è stata un soggetto ritratto tantissime volte dal pittore ed è stata per lui di grandissima ispirazione. «È sempre stata una donna molto lucida - racconta Mendicino che, pur lontano per impegni professionali, ha sempre mantenuto con lei una vicinanza costante - e lo è stata sino alla fine. E in più di un'occasione mi ha sempre detto del suo legame profondo con l'Altopiano di Asiago che si manifestava anche con il desiderio che le sue ceneri fossero disperse in questa zona all'indomani dell'ultimo saluto. Parlava che venissero sparse nella zona del Fronte Interrotto, un'area particolarmente suggestiva dell'Altopiano di Asiago».

I funerali di Clarice Allegrini si terranno venerdì alle 11 nella chiesa di San Michele in Isola a Venezia.

Paolo Navarro Dina

