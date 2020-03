LA SCOMPARSA

Il produttore discografico David Matalon, diventato leggendario per aver scoperto e lanciato Mina agli inizi della carriera, è morto all'età di 99 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia su Facebook. Nato ad Alessandria d'Egitto il 14 luglio 1920, dopo aver lavorato dal 1953 alla casa discografica Cgd creata da Teddy Reno nel 1948, Matalon nel 1956 fondò l'etichetta Italdisc e la Broadway, specializzata per lo più in cover di brani internazionali.

E fu proprio David Matalon, che all'epoca da manager girava in lungo e in largo nei locali italiani dove si esibivano le giovani promesse della canzone leggera, nel 1958 a Casteldidone (Cremona) a scoprire e ad intuire le grandi potenzialità di Anna Maria Mazzini, Mina la futura «Tigre di Cremona» (80 anni il prossimo 25 marzo): il discografico decise di metterla sotto contratto, invitandola ad incidere diversi brani sia in inglese con lo pseudonimo di Baby Gate che in italiano con il nome di Mina.

BABY GATE

Matalon fece incidere quattro canzoni a Mina: «Be Bop a Lula» e «When» con l'etichetta Broadway e con il nome d'arte Baby Gate; «Non partir» e «Malatia» con l'etichetta Italdisc e il nome reale Mina. In attesa di capire quale delle due immagini artistiche avrebbe avuto maggior successo di pubblico, in questa primissima fase della carriera nel dicembre 1958, Mina e il suo alter ego Baby Gate convivevano sul mercato discografico. Il 45 giri «Malatia/Non partir» fu il primo di tanti altri e numerosi anche i 33 giri di Mina con la Italdisc, da «Tintarella di luna» del 1960, passando per «Il cielo in una stanza» del 1960, «Renato» del 1962, fino a «Stessa spiaggia, stesso mare» del 1963. Quando nel 1963 Mina lasciò la Italdisc-Ducale, l'azienda concentrò i propri sforzi sulla fabbricazione di dischi e nella produzione e duplicazione di musicassette La Ducale divenne negli anni Settanta licenziataria esclusiva della francese Arion, etichetta in possesso di un importante catalogo classico ed etnico, rilevandone in seguito il 100% delle azioni.

