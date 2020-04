LA SCOMPARSA

Dietro quegli occhiali si nascondeva un sorriso determinato, come deve essere quello di un sassofonista che ha iniziato a suonare il sax contralto proprio negli anni della rivoluzione di Charlie Parker. Lee Konitz, 92 anni, è morto ieri a New York a causa di quel coronavirus che sta colpendo duramente anche il mondo del jazz.

Konitz, molto conosciuto in Veneto dove soprattutto negli anni Ottanta e Novanta è stato ospite di numerose rassegne, in particolare del circolo Caligola, era nato a Chicago il 13 ottobre del 1927 ed aveva iniziato negli anni Quaranta al fianco di un altro mostro sacro della musica neroamericana, quel Lennie Tristiano che al pianoforte, negli anni dell'esplosione del bebop, aveva tenuto saldi i canoni della musica europea dentro l'improvvisazione jazz.

MAESTRO DEL COOL

Nasce proprio lì la svolta del cool, una musica più sofisticata e tutto sommato rilassata che esplode definitivamente nel 1949 quando Miles Davis lancia Birth of cool, il disco che vede proprio Konitz protagonista della storica incisione insieme agli indimenticabili Gerry Mulligan e Max Roach. Konitz sviluppa in questo periodo un timbro netto e al tempo stesso delicato che negli anni gli ha permesso di avviare un lessico originale e particolarmente riconoscibile sopratutto nelle rivisitazioni degli standard statunitensi, temi sui quali la sua fantasia non aveva limiti e dove riusciva a riproporre sempre soluzioni diverse. Da qui le collaborazione con gli altri big statunitensi come Ornette Coleman, Charles Mingus, Bill Evans, Chet Baker ed anche l'esperimento di un nonetto. Tutte tappe di una carriera in costante movimento.

PUNTO DI RIFERIMENTO

Nel corso degli anni proprio per questo approccio stilistico il suo nome è rapidamente diventato un punto di riferimento costante per diversi solisti europei tra i quali Michel Petrucciani, Martial Solal e i nostri Enrico Rava, Danilo Rea ed Enrico Pieranunzi. La sua è stata una personalità così ricca ed imprevedibile che Konitz è stato impegnato regolarmente dal vivo, senza alcun accenno di stanchezza, anche quando aveva abbondantemente superato il traguardo degli ottant'anni. Ed in questa sterminata discografia, che attraversa buona parte del Novecento, va ricordato il sofisticato concerto al Birdland di una decina di anni fa nel quartetto con Charlie Haden, Paul Motian e Brad Mehldau nel quale, con una naturalezza tipica di chi ha scritto una pagina indelebile del jazz con le luminose improvvisazioni del sax di Konitz che facevano emergere il valore intramontabile dei classici del jazz.

Gianpaolo Bonzio

