CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che colpisce la popolazione adulta, generalmente dopo i 50 anni, e che determina una degenerazione irreversibile dei neuroni motori. L'incidenza nel mondo è di circa 1-3 casi su 100mila ogni anno. In Italia, dove sono attivi alcuni registri regionali di malattia, si stima che vi siano circa 5 mila ammalati con una incidenza di circa 1000 casi all'anno. Purtroppo non vi sono ad oggi farmaci efficaci a combattere questa malattia ed ancora non è certa La causa...