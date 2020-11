Un ponte tra scienza e arte che abbatte le barriere del Covid. È quello creato a Verona dalla Casa Museo Palazzo Maffei, in collaborazione con il dipartimento di Culture e Civiltà dell'Università di Verona ed il Teatro Nuovo. Un progetto online che vedrà fino al 15 giugno 2021, la Casa Museo voluta dall'imprenditore e collezionista veronese Luigi Carlon nello splendido palazzo del Trecento che domina piazza Erbe, ospitare 16 trasmissioni online, una ogni 15 giorni, sui canali social del Museo (Instagram @palazzomaffeiverona, Facebook @palazzomaffei, sito palazzomaffeiverona.com). Superando così le limitazioni anti Covid che impongono la chiusura dei musei. Realizzate attraverso video ideati dagli studenti di Beni Culturali, le puntate sveleranno connessioni, rimandi, contesti e personaggi che mostrano nelle opere della collezione di Palazzo Maffei il dialogo tra il sapere scientifico e la creazione artistica. Una nuova lettura riunita in un libro edito da Università degli Studi di Verona e Palazzo Maffei. E questo perché, come dice il titolo della rassegna La scienza nascosta nell'arte, la riflessione che l'opera d'arte può offrire nuovi orizzonti, mostrando le connessioni tra i saperi e le passioni. «La collaborazione con la Fondazione Luigi Carlon-Palazzo Maffei è nata mettendo al centro la valorizzazione e lo studio del patrimonio artistico e la formazione degli studenti che sono protagonisti di questi importanti progetti - spiega il professore Valerio Terraroli, ordinario di Storia della critica d'arte e Museologia dell'Università di Verona -. Queste puntate saranno l'occasione per i ragazzi di affrontare come storici dell'arte l'analisi e lo studio di un'opera da differenti punti di vista e con diverse metodologie traducendo il tutto in un testo scientifico, ma nel contempo accattivante e divulgativo». Ecco allora che le antiche pagine miniate dei preziosi volumi esposti a Palazzo Maffei serviranno per parlare dei colori, delle tecniche per mischiarli e della loro preparazione; Altichiero da Verona, presente nella collezione della Casa Museo con un bellissimo Cristo davanti a Caifa permetterà di rievocare la ricerca scientifica nella Padova del Trecento. L'opera di Filippo de Pisis Composizione II affronterà le fasi dei pianeti, mentre L'Adorazione dei Magi di Ceschini darà modo di ricordare le ipotesi ancora in discussione sulla Stella di Betlemme: stella cometa, supernova o congiunzione Giove-Saturno? Verranno discussi argomenti centrali della fisica come spazio, tempo e materia partendo da uno dei famosi Concetti spaziali di Lucio Fontana o ancora il campo delle onde sonore attraverso l'analisi di Tower Bridge, opera di Luigi Russolo datata 1929.

