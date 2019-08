CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTAPrima Antonella Clerici ha detto no. Poi è tramontata anche l'ipotesi di Flavio Insinna. Finché, ieri, è arrivato il sì di Alessandro Greco: sarà lui il conduttore della finale di Miss Italia, nell'ottantesimo compleanno del celebre concorso, il 6 settembre su Raiuno in diretta da Jesolo. E sarà la sua prima volta, anche se già negli anni Novanta Greco ha condotto le prefinali a Riolo Terme e proprio a Miss Italia ha conosciuto Beatrice Bocci, poi diventata sua moglie, classificatasi seconda alla finale del 1994, primo anno in...