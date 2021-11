Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TELEVISIONEMaria Bergamas era una contadina, una donna alla quale era rimasta solo una lettera del figlio Antonio, morto in guerra e fu lei, come madre d'Italia, a scegliere la salma da identificare come milite ignoto da seppellire a Roma. Questa figura - con il suo portato di simboli e commozione - è al centro del docu-film La scelta di Maria diretto da Francesco Miccichè che questa sera va in onda in prima serata su RaiUno in occasione...