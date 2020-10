LA SCELTA

Che fosse una donna, molti se lo aspettavano, dopo il #MeToo e lo scandalo delle molestie che aveva colpito il marito di una accademica, il fotografo Jean-Claude Arnault. Ma nessuno immaginava che ad avere l'onore del Premio Nobel per la Letteratura 2020 fosse una outsider come la poetessa della solitudine Louise Glück, così attuale in un'epoca segnata da lockdown e distanziamento, settantasettenne autrice americana di raccolte e poemi molto celebrati in patria, ma pressoché ignorati altrove: solo due titoli, L'iris selvatico (Giano, 2003), e Averno (Dante & Descartes, 2019) sono stati tradotti da noi. Una scrittrice dal passato tormentato, tra anoressia, problemi familiari e divorzi, ma che è riuscita ad imporsi nel mondo della poesia, vincendo prima il Pulitzer nel 1993 con The Wild Iris, e poi il National Book Award con Faithful and Virtuous Night (2014). «La sua voce - ha detto il capo del Comitato del Nobel, Anders Olsson - è inconfondibile, sincera e senza compromessi». Un'autrice «che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale». La vincitrice, informata nella notte di Cambridge, Massachusetts, si è detta sorpresa e felice del riconoscimento, che vale 960 mila euro e una fama imperitura: terrà la conferenza richiesta a ogni Nobel negli Stati Uniti, invece che in Svezia, a causa delle limitazioni imposte dal coronavirus.

I PRECEDENTI

Glück è la sedicesima donna nella storia del premio e la prima poetessa a vincere dal 1996, quando fu prescelta la polacca Wisawa Szymborska, divenuta da allora un fenomeno pop in tutto il mondo. Una simile fortuna potrebbe toccare anche alla scrittrice americana: una sua poesia, Mock Orange, compare in molte antologie, ed è considerata un vero e proprio inno femminista. October, scritto all'indomani dell'11 settembre, è un poema in sei parti che riflette sull'orrore del terrorismo, ed esplora i miti classici alla ricerca di un antidoto alla paura e alla sofferenza.

Un'autrice spesso diretta, onirica, sfuggente - «ogni volta che cerco di definirmi mi viene voglia di comportarmi in maniera opposta», ha detto una volta in una intervista - ma tutta da scoprire. Cresciuta nel culto dei classici e di figure mitiche come Giovanna d'Arco, da una famiglia di origine ebraica ungherese di Long Island, Glück sostiene che lo scopo dell'arte non sia di «dire ciò che è già noto, ma di illuminare ciò che è nascosto».

La scelta della vincitrice delude i soliti favoriti (che non vincono mai) come Haruki Murakami o (quest'anno) Margaret Atwood, Maryse Condé, Ludmila Ulitskaya, Anne Carson. Dopo lo scandalo per il premio assegnato l'anno scorso a Peter Handke, sotto tiro per le sue posizioni filo-serbe, bisognava evitare un altro personaggio controverso. «L'Accademia non si può permettere un altro scandalo», aveva detto al New York Times Bjorn Wiman del quotidiano Dagens Nyheter. Ma la giornalista Rebecka Karde, uno dei tre esperti chiamati ad affiancare il Comitato del Nobel, sostiene di non aver mai cercato un nome sicuro: «Abbiamo puntato sulla qualità».

La scelta è piaciuta a Dacia Maraini: «Mi fa piacere che a vincere sia stata una donna e una poetessa». L'editrice Elisabetta Sgarbi esprime «gioia» per la scelta, anche se, precisa, «egoisticamente avrei preferito Anne Carson». E poi c'è quella piccola libreria e casa editrice napoletana, Dante & Descartes, che ha pubblicato coraggiosamente Averno e che ora, giustamente, festeggia: «È uno straordinario dialogo con la morte, un esempio altissimo, che riprende la classicità con una sensibilità contemporanea». Grande folla in libreria, racconta il titolare, Raimondo Di Maio, che non riesce a evadere tutte le richieste: «Distribuirò Averno ai piccoli librai».

Riccardo De Palo

