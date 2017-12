La scaramanzia diventa glamour

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACCESSORIAlla vigilia del nuovo anno, un po' di sana superstizione non guasta nel guardaroba. Per nulla scaramantico, il 2018 incorona il viola nello specifico l'Ultra Violet 18-3838 scelto da Pantone Color Institute come colore in grado di influenzare la moda, il design e l'arte che verrà.GLI SCONGIURIMai senza la nuance più creativa del momento, quel viola che è il più complesso dei colori: «Perché frutto della fusione di due opposti: il caldo rosso e il freddo blu che insieme creano qualcosa di unico», suggeriscono da Pantone,...