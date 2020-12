L'EVENTO

Un volo che sfiora Milano. E chiude le ali dentro La Scala dove si accende un canto di libertà. Il maestro Chailly sul podio davanti alla sua orchestra in platea, dirige l'inno liberatorio affidato alle note finali del Guglielmo Tell, con Eleonora Buratto, Rosa Feola, Marianne Crebassa, Juan Diego Florez, Luca Salsi, Mirko Palazzi. Un crescendo di speranza che chiude lo spettacolo pirotecnico A Riveder le stelle, opulento format di gala lirico, condotto da Milly Carlucci e Bruno Vespa, che ieri ha inaugurato il Teatro alla Scala, su Rai 1 e sulle tv del mondo.

GLI ASSENTI

Una prima senza pubblico, senza glamour (né contestazioni), ma con tutte le più grandi voci liriche (24 cantanti, Netrebko e Kaufmann assenti), e con le arti, le magie e le furbizie, chiamate a raccolta dal regista Livermore per creare una narrazione sulle narrazioni dell'opera e ricucire il vuoto lasciato dagli applausi con letture (quante!), citazioni (servono?). Senza considerare che se la lingua della lirica è universale quella della prosa no.

La Bond Girl Caterina Murino introduce con pagine di Hugo il Rigoletto e poi via a neve e nebbia, acqua e fuoco, San Pietro e Chaplin, Dante e Montale, il Sorpasso di Risi e il sorpasso della spider del Don Pasquale, navi da gouache per la Butterfly, vagone letto per Don Carlo e un bagno in piscina per Carmen. Con riferimenti a volte un po' didascalici (le piume per La donna è mobile), altri più criptici, come quando Lisette Oropesa canta (da brivido) la Lucia di Lammermoor (titolo che avrebbe dovuto inaugurare) davanti a un mare increspato. E altri quasi spiritosi: tra tutti Nessun dorma sotto la luce importante delle galassie...

IL PROGRAMMA

Tre le ore di sorprese (alcune ripescate dal catalogo delle regie di Livermore) per 31 brani. Un sorta di We are the World della lirica («We are the opera, anche in questo caso la questione è la fame», scherza il tenore Grigolo), un unicum («prima e ultima volta, senza pubblico è una grande sofferenza», commenta Chailly), «una cavalcata», dice Vespa «di emozioni e storia». Ma, a luci spente, quale storia si sia voluta raccontare, non è sempre chiaro. Non quella dello spettacolo del vivo che non è mai patinato come un evento tv (sui social è diventato un tormentone: ma Sanremo prende appunti?).

A poche ore dall'inaugurazione dell'Opera di Roma dove è andato in scena televisiva, un Barbiere di Siviglia «fatto», ha spiegato il regista Martone, «soltanto con quello che c'era in teatro», alla Scala si propone uno show con tutto quello che (tranne la musica, grazie a Chailly, e le voci, grazie alle star) in teatro non c'è: droni, laser, video, realtà aumentata... Sulle chat della trasmissione La Barcaccia si è aperto un dibattito calcistico.

Se durante la crisi si sperimenta, le note arrivano da un cielo sopra una Milano da cartolina e atterrano su piazza della Scala nei panni (haute couture) della sua Musa, Linda Gennari. Ad accoglierla, una donna delle pulizie che in un teatro vuoto avvia un accorato Inno di Mameli, intonato poi dal coro sui palchi e dai lavoratori. Ma, dopo il buio del lockdown, ecco arrivar le stelle. Apre Rigoletto con Luca Salsi. Poi Placido Domingo che festeggia, in compagnia di Falcone, Borsellino e Gandhi, i suoi 10 anni di Scala cantando a bordo piscina Nemico della patria da Andrea Chénier, in acqua anche Marianne Crebassa nella Carmen. E i piedi del soprano lettone Kristine Opolais (Madama Butterfly). Navi per Marina Rebeka e un volo a 4 ruote su piazza Venezia per Rosa Feola che spiega i mille modi dell'amorose frodi (Don Pasquale).

Verdi, Donizetti, Puccini, Bizet, Cilea, Massenet, Richard Wagner e Rossini. E i balletti: Roberto Bolle, sempre una certezza, danza Waves e la nuova Verdi Suite. Intervalli in punta di piedi tra le hits Una furtiva lagrima con Florez, i dolci baci, o languide carezze, di Alagna, ma il mio mistero è chiuso in me con Bezcala, Ah! se il serto real a me desse il poter, con Abdrazakov; O don fatal! O don crudel con Garanca.

Tutte arie in abito da sera: la passerella griffata, dal tappeto rosso quest'anno si è trasferita sul palcoscenico con Armani Dolce&Gabbana, Marco De Vincenzo e Curiel. Paillettes e un vibrante Toscanini. Ma tutto fa cultura e «solo con l'arte», dice lo stesso Livermore per introdurre la chiusura finalmente toccante «rivredemo le stelle».

Simona Antonucci

