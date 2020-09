IL LUNGOMETRAGGIO

A distanza di otto anni da Bellas mariposas, Salvatore Mereu torna al lungometraggio una volta ancora ambientato nella sua isola, la Sardegna. «È il mondo a cui appartengo - sostiene il regista - ma non si creda che il film sia relegato in una dimensione localistica. Come diceva Tolstoj, parla del tuo villaggio e ti aprirai al mondo. La trasformazione della Sardegna, una terra rurale massacrata dall'industria turistica e dall'idea che in nome del guadagno si possa passare sopra tutto, anche sopra alla dignità delle persone, è un fenomeno che non riguarda solo noi sardi».

La parola vergogna, e il senso di disagio di Costantino Saru, il personaggio pastore sin da bambino, è un sentimento che sembra correre per tutto il film. «Lo diceva anche Omero nel sesto canto dell'Iliade dice Gavino Ledda che interpreta Costantino bisogna provare vergogna quando non sei più custode dei valori e soprattuto se sono i valori della tua famiglia. È l'aidos antico, la pudicia».

IL LIBRO ORIGINALE

Mereu ricorda che Assandira, tratto dal libro di Giulio Angioni, non vuole avere una dimensione esclusivamente sociologica. Certo non voglio idealizzare la ruralità contro la modernità, né fare un manifesto contro l'industria turistica. Forse, questo è l'aspetto esteriore del film, il suo involucro, perché dentro a questa storia ve n'è un'altra nascosta che attiene al nostro privato. Vi è la dimensione tragica di un padre che non accetta un figlio che ha sacrificato la tradizione in nome del denaro. Ma vi è anche la sfida continua contro le leggi della natura, finché essa non si riprende quello che le è stato tolto. Tuttavia, la trasformazione della Sardegna è anch'essa una tragedia.

IL PUNTO DI VISTA

Il punto di vista del film è quello di Costantino perché, dice Mereu, sono i suoi occhi che vedono e attraverso i suoi occhi vediamo quel che accade; ho cercato di stare dentro la sua testa di pastore.

Vi è nel film un incendio sacrificale che Ledda sente come liberatorio: «Certo l'incendio dell'agriturismo Assandira creato dal figlio di Costantino, che ha fatto i soldi in Germania, è come Sodoma che brucia con tutti i suoi peccati, e io vorrei che anche tante altre Sodoma turistiche bruciassero».

«Questa è un'idea di Gavino ribatte il regista Salvatore Mereu comprendo benissimo che il turismo ha portato benessere, ma si deve trovare un equilibrio tra modernismo e cultura rurale, tra valori e necessità di vivere meglio.

Giuseppe Ghigi

