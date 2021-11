Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀ IN FESTAVENEZIA Tra palloncini colorati e nuvole di zucchero filato, torna il folclore della Madonna della Salute. Quello che, nonostante le regole dettate dal Covid, ha comunque permesso di far vivere alla città di Venezia l'atmosfera di festa che circonda il secolare pellegrinaggio al Santuario in Punta della Dogana. Ieri infatti, come nel Seicento si celebrava la fine dell'epidemia di peste recandosi in preghiera nella chiesa,...